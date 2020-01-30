Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var! - Son Dakika Magazin

Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!

6 saat önce

Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı: "Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu.

Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!, System.String[]

Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı:


"Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu. Ne virüsmüş. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:09 
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