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Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!
6 saat önce
Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı: "Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu.
Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı:
"Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu. Ne virüsmüş. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:09
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