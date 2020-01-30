Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!

Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı:



"Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu. Ne virüsmüş. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum."