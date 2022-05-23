Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi - Son Dakika
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Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi

23.05.2022 15:50

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi Elazığ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen domuzu köpekler kovaladı.

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen domuzu köpekler kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçtı.

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi
Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi
Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi
Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi - Son Dakika


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