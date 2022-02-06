Üye Girişi
Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta - Son Dakika

Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta

06.02.2022 14:32
Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta

ABD'de yaklaşık bir ay önce domuz kalbi nakledilen David Bennett'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ABD'de yaklaşık bir ay önce domuz kalbi nakledilen David Bennett'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.ABD'de 7 Ocak tarihinde domuz kalbi nakledilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maryland Üniversitesi sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada 57 yaşındaki David Bennett'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Berlin Hür Üniversitesi öğretim üyelerinden transplantasyon uzmanı Joachim Denner "Eğer Almanya'da insandan insana yapılan ilk kalp naklinin 24 saat bile başarılı olamadığı düşünülürse bir aylık hayatta kalma süresi zenotransplantasyonlar açısından dev bir başarı" yorumunu yaptı. Hayvandan insana yapılan organ nakillerine zenotransplantasyon deniyor. Joachim Denner'in verdiği bilgilere göre Almanya'da daha önce domuz kalbi nakledilen bir babun tam 195 gün hayatta kaldı ve bu süre şimdiye kadar geçilemedi.

Bağışıklık sistemi reddedebiliyor

Denner hastalarda hayati tehlikenin vücudun nakledilen organı kabul etmemesi nedeniyle oluştuğunu belirtti. "Bağışıklık sistemi bir bağışıklık yanıtı geliştirebilmek için belli bir süreye ihtiyaç duyuyor. Bu süre içerisinde (nakledilen) organa zarar verecek antikorlar ve bağışıklık hücreleri meydana geliyor" dedi.

Ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan 57 yaşındaki David Bennett, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledilen ilk insan olmuştu. Deneysel olan uygulama beraberinde etik problemleri ve hayvan hakları konularını da gündeme getirmişti.

Hayvandan insana organ nakli araştırmaları 1980'lerden beri sürdürülüyor. Metabolizma bakımından insana yakın olmaları sebebiyle domuzlar donör olmaya son derece yakın görülüyor.

Kalp naklinin başarılı olması halinde böbrek gibi diğer organların da bu şekilde nakledilebileceğine işaret eden Denner "bekleme listesinin en altlarında yer alan ve bir insan organı bulma şansı asla olmayacak insanların" da bundan faydalanacağını belirtti. Nakledilen domuz kalbinin virolojik açıdan en iyi şekilde kontrol edildiğini, HIV, kuduz virüsü vb. taşımadığını söyleyen Denner "Eğer teknoloji daha da gelişirse belki de insana domuz kalbi nakledilmesi insan kalbi nakledilmesinden daha iyi bile olabilir" diye konuştu.

dpa/ EC, HT

(c)

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, David Bennett, Almanya, Kalp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
13:01 Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
12:43 Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum
12:32 Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 14:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement