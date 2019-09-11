Son Dakika Haberleri: Domuz korkusu, ayçiçeği hasadını erken yaptırdı
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Domuz korkusu, ayçiçeği hasadını erken yaptırdı

2 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar vereceği endişesiyle erken hasat yapan Nihat Ateş, rutubetli olan ürünü kuruması için trafiğe açık, merkezi bir sokağa serdi.

Domuz korkusu, ayçiçeği hasadını erken yaptırdı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar vereceği endişesiyle erken hasat yapan Nihat Ateş, rutubetli olan ürünü kuruması için trafiğe açık, merkezi bir sokağa serdi.

Keşan'a bağlı Karahisar köyünde çiftçilik yapan Nihat Ateş, yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar verebileceği düşüncesiyle erken hasat yaptı. Ateş çekirdeği, Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi'ne götürdü. Ancak buradaki görevliler, çekirdeğin rutubetli olduğunu, depoya dökülmesi halinde buradaki diğer ürünlere de zarar verebileceğini söyleyip, kurutup getirmesini istedi. Bunun üzerine Nihat Ateş, ürününü kuruması için şehir merkezinde trafiğe açık olan sokağa sermek zorunda kaldı. Ateş, birkaç gün sonra kuruyan ürünü kooperatife götürerek teslim etti.

Depoya dökülen rutubetli çekirdeğin diğer ürünleri de olumsuz etkilediğini belirten Ateş, "Ürün tarlada 5-10 gün daha durabilirdi. Fakat domuz korkusundan erken topladık. Çekirdek rutubetli çıktı. Mecburen kurutmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3 ton ürünü kuruması için yola serdik. Kurutmazsak depodaki diğer ürünlere de zarar veririz. Çekirdeği ince yayarsak 1 günde kurur. Bu yıl verim yüksek. Fiyatlar da fena değil. Ayçiçeği çiftçiyi memnun etti" dedi.

Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
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