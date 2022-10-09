Domuz saldırınca uğrayan anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Domuz saldırınca uğrayan anne ve oğlu yaralandı

09.10.2022 16:24
Domuz saldırınca uğrayan anne ve oğlu yaralandı

Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ile oğlu ağır aralandı.

Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ile oğlu ağır aralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Songül Kurucu (48) ile oğlu Serkan Kurucu (33), çalışmak için fındık bahçelerine gitti. Bahçede çalışan anne ile oğlu, bu esnada bahçede bulunan ve yaralı olduğu öğrenilen domuzun saldırısına uğradı. Olay yerinde ağır yaralanan anne ve oğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Altınordu, Boztepe, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuz saldırınca uğrayan anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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