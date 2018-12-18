Son Dakika Haberleri: Domuz Saldırısına Uğrayan Köylü Yaralandı

Domuz Saldırısına Uğrayan Köylü Yaralandı

1 saat önce

Batman'da domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı.

Domuz Saldırısına Uğrayan Köylü Yaralandı, System.String[]
Batman'da domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kantar Köprüsü mevkisi Erikli köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Şehmus Çınar (51) isimli vatandaş domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaban domuzunun kendisine saldırması sonrası elindeki av tüfeği ile ateş ederek domuzları kaçıran Çınar, bacağından yaralandı. Yakınlarını arayan Çınar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:55 Kaynak: İHA

Erikli, Çınar, Batman, 3. Sayfa
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