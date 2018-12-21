Son Dakika Haberleri: Domuz Sanıp Tüfekle Ateş Ettiği Arkadaşını Öldürdü

Domuz Sanıp Tüfekle Ateş Ettiği Arkadaşını Öldürdü

9 saat önce

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, iddiaya göre birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Nurettin Y. (45) tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan Cengiz Kocabıyıkoğlu (25), yaşamını yitirdi.

Domuz Sanıp Tüfekle Ateş Ettiği Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, iddiaya göre birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Nurettin Y. (45) tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan Cengiz Kocabıyıkoğlu (25), yaşamını yitirdi.

Yenipazar ilçesinde yaşayan Cengiz Kocabıyıkoğlu, saat 17.30 sıralarında arkadaşı Nurettin Y. ile kırsal Hacıköseler Mahallesi, Katrancı mevkiine domuz avına gitti. Bir süre sonra iki arkadaş ayrılarak avlanmaya başladı. Bir ara çalılıklar arasından bir ses duyan Nurettin Y., iddiaya göre domuz olduğunu zannedip, tüfeğini ateşledi. Ardından köpeği ile birlikte çalılıkların yanına giden Nurettin Y., Kocabıyıkoğlu'nu kanlar içerisinde buldu. Domuz yerine arkadaşını vurduğunu fark eden Nurettin Y., durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocabıyıkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabıyıkoğlu'nun cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Nurettin Y. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:24 Kaynak: DHA

Yenipazar, Aydın, 3. Sayfa
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