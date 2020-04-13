Domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika

Domuz sürüsü şehre indi
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Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehre indi.
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehre indi.
Eğri Köprü Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.
Çöp konteynerlerinin yanında yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre yerleşim yerlerinin arasında dolaşan domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:57 Kaynak: AA
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