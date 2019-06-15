Son Dakika Haberleri: Domuz sürüsü şehre indi, korkan çocuklar araçların üzerine çıktı
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Domuz sürüsü şehre indi, korkan çocuklar araçların üzerine çıktı

6 dakika önce

Kuşadası'nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuz sürüsünün şehre inmesi üzerine mahallede oynayan çocuklar korkarak araçların üzerine çıktı.

Domuz sürüsü şehre indi, korkan çocuklar araçların üzerine çıktı, System.String[]
Kuşadası'nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuz sürüsünün şehre inmesi üzerine mahallede oynayan çocuklar korkarak araçların üzerine çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi'nde dolaşan 20'ye yaban domuzunun yiyecek araması sırasında ilginç görüntüler oluştu. Sürü halinde yiyecek arayan domuzların sokak aralarına girmesi, sokakta oynayan mahalleli çocukları korkuttu. Domuzların sürü halinde gelmesi üzerine çocuklar oyundan vazgeçerek, kendilerini korumak için çevredeki araçların üzerine çıkması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan bu görüntünün ardından domuz sürüsü bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
Ege, Kuşadası, 3. Sayfa
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