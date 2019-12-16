Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tuncer'in kullandığı 81 FK 088 plakalı otomobil, Alaplı- Yığılca karayolu Sabırlı köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada büyük hasar gören otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı sürüdeki domuzlar karanlıktan faydalanarak kayboldu. Yoldan geçen diğer sürücüler, başka bir kazaya neden olmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak, sürücüleri uyardı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Yığılca, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:54 Kaynak: İHA
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