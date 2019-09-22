Son Dakika Haberleri: Domuz sürüsüne çarpan otomobil devrilip alev aldı
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Domuz sürüsüne çarpan otomobil devrilip alev aldı

26 dakika önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra devrilen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Domuz sürüsüne çarpan otomobil devrilip alev aldı, System.String[]

Sivas'ın Divriği ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra devrilen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anılcan Taş yönetimindeki 06 PB 345 plakalı otomobil, Sivas-Divriği kara yolu ilçe girişi yakınlarında, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpıp şarampole devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Taş'ın camı kırarak araçtan çıkmasının ardından, otomobil alev aldı. Otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada 2 domuz telef oldu.

Divriği, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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