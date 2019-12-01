Son Dakika Haberleri: Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuz sürüsüne çarpıp kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuz sürüsüne çarpıp kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Levent Gül idaresindeki 64 LS 572 plakalı otomobil, Denizli istikametine gittiği sırada yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç önce karşı şeride geçti, ardından şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Tezcan, Elif ve Şükrü Gül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaza sonrası araçta maddi hasar da meydana gelirken, olaya neden olan sürüden ise 3 domuz telef oldu.


Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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