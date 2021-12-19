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Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu - Son Dakika

Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu

19.12.2021 10:39

- Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir köyde yaban domuzu sürüsünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve sol ön bacağı kopan köpeği tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı.

- Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir köyde yaban domuzu sürüsünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve sol ön bacağı kopan köpeği tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. Mazlum ismi verilen köpek, bundan sonraki yaşamına üç bacağıyla devam edecek.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, vatandaşlar tarafından Ciğir köyünde tek bacağı kopmuş ve vücudunda ağır yaralar bulunan bir köpeğin ölmek üzere olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Hemen köpeğin bulunduğu bölgeye hareket eden ekipler, ağır yaralı haldeki köpeği merkeze götürdü. Yapılan incelemede vücudunun birçok bölgesinde derin kesiklerin oluşmasına neden olan diş izleri bulunan ve sol ön bacağı kopan köpeğin yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradığı belirlendi. Köpek belediye veterinerince yapılan başarılı ameliyatın ardından yaşama tutundu. Tedavi süreci devam eden ve belediye ekiplerince sağlık durumu hassasiyetle takip edilen Mazlum adı verilen köpek, bundan sonraki yaşamını üç bacağıyla sürdürecek.

"Onlar bize Allah'ın emaneti"

Sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar bizlere Allah'ın emaneti. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak, can dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun yaşama tutunması bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu
Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu
Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu
Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Kahramankazan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu - Son Dakika


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