Domuz Tarafından Isırılan Fitness Fenomeninin Kalçasının Son Hali!

Fotoğraf çekimi esnasında bir domuz Michelle Lewin'i kalçasından ısırmıştı.Saldırı sonrası Michelle Lewin, kalçasında oluşan izleri kameralara göstermişti.Michelle Lewin, kalçasının son halini paylaştı.Fitness yıldızı Murat Tavman'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ve dünyaca ünlü fitness fenomenleri Michelle Lewin, Sergi Constance ve Tavi Castro'nun jüri üyeliğinde yapılan The Show Turkey tamanlandı.Yarışmanın çekimleri, birbirinden yetenekli 15 farklı ülkeden 60 yarışmacının katılımı ile Türkiye fitness dünyasında geniş yankı uyandırarak gerçekleşti.Fitness dünyasının Yetenek Sizsiniz 'i olan renkli yarışmanın kazananı Fatih Terzioğlu olurken, 2. 3. ve 4. sıraları Tural Aslanov, Ahmet Köse ve Ali Reza Sedighi aldı. 6 kameralık bir canlı yayın ekibi ile tüm program youtube ve facebook'tan eş zamanlı yayınlandı ve ünlü isimlerle imza günü yapıldı.Michelle Lewin'in Instagram 'da 12 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Venezuella doğumlu olan Michelle Lewin, antrenmanlar dışında Ronaldo 'yu hem çalıştırıyor hem de diet programını hazırlıyor.Mankenlik yaptığı dönemde kendisini aynada istediği gibi görmesinin en büyük motivasyonu olduğunu belirten 1986 doğumlu Lewin, daha sonra çeşitli dergilerden teklif aldığını söylüyor.Vücut geliştirme dergilerden teklifler gelince de daha hırslandığını belirten Lewin, o zaman yaptığı işi daha da çok sevdiğini dile getirdi.Aynada kendisine baktığı zaman, vücudunda damarlar görmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen genç antrenör, kadın ahayranlarının olmasının da motivasyonunu artırıcı bir etken olduğunu belirtti.Hatırlanacağı üzere Cristiano Ronaldo , iki sezon önce Real Madrid 'in Atletico Madrid 'le oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde attığı son golün ardından formasını çıkarmış ve adeta kas şov yapmıştı. Ronaldo'nun vücut yapısı ve çalışmaları o günlerde spor medyası tarafından da irdelenmişti.İşte Michelle Lewin'in günlük beslenme programı: Günlük Rejim: 1.öğün : Whey Protein ( Big Blend from Betancourt Nutrition) ve yulaf ezmesi 2.öğün : İsveç krakerler ve Jambon (Wasa) 3.öğün : Kahverengi pirinç ve Tavuk Göğsü 4.öğün : Salata ve Domuz Pirzola 5.öğün : Kuşkonmaz ve Ispanaklı Sığır eti 6.öğün : Brokoli ve Somon 7.öğün : Kazein Protein (yatmadan önce)