DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI - Son Dakika

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BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tarlada domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak, yakalandığı tuzaktan kurtarıldı. Ulus ilçesi Ulukaya köyünde saat 08.00 sıralarında tarlada gezen vatandaşlar ayı sesi duydu. Domuz bağı tuzağına yakalanan ayıyı gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı havalı tüfekle erkek boz ayıya uyuşturucu iğne attı. Ayının 8 iğne ile uyuşması sağlanırken, herhangi bir tehlikeye karşı iş makinesinin kepçesiyle üzeri kapatıldı. Ekipler demir kesme makası ile ayının dolandığı çelik teli kesti. Ayının sol ön bacağındaki yara tedavi edildi. Tuzaktan kurtulan, 4 yaşında olduğu tahmin edilen boz ayı uyuşturucunun etkisinden kurtulduktan sonra ormana gitti.

Ayrıca ayının kurtarılmasının ardından köy camiinden anons yapılarak, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda anons yapıldı. Ayının yakalandığı tarlada başka alanlara kurulan domuz bağı telleri de ekipler tarafından demir makası ile kesildi.