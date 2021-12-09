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Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur - Son Dakika

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

09.12.2021 11:58

Domuz avı için yurt içi ve yurt dışından gelen 12 kişilik avcı grubu Tunceli'yi ayağa kaldırdı. Öğretmenevine yerleştiren avcılara, hayvanseverler ve STK'lar tarafından sert tepki gösterilirken, Munzur Çevre Derneği'nden de gelişme hakkında açıklama yapıldı. Derneğin açıklamasında, "Dersim'e katliam için ayak basan cinayet şebekesi silahlarını kuşanıp kendi başına gelmedi. Katliamdan, Dersim'e "avlanmak" için gelenler kadar, izin verenler de sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

Tunceli genelinde yaban domuzunun popülasyonu kontrolsüz bir şekilde arttığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, 80 yaban domuz kotası koyarak başvuru yapan avcılara 4 günlük sürek avı izni verdi. Yasal izinlerin alınmasının ardından domuz avı için bölgeye yurt içi ve dışından 12 kişilik avcı grubu geldi. Aralarında siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve hayvanseverlerin bulunduğu gruplar, Tunceli Öğretmenevi'ne yerleştirilen avcıları protesto ederken, 'Avcılık Yasaklansın' pankartının açıldığı protestoya katılanlar sık sık slogan attı.

Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

PROTESTO GÖSTERİLERİNDE "KATLİAMA İZİN VERMEYECEĞİZ" SESLERİ YÜKSELDİ

Polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Eyleme katılanlar, avcılığa karşı mücadeleye devam edeceklerini ve doğada bulunan hiçbir hayvanın katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Alkışlı protestonun ardından grup dağıldı.

Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

"CİNAYET ŞEBEKESİ SİLAHLARINI KUŞANIP KENDİ BAŞINA GELMEDİ"

Yaban hayvanlarını öldürmek için yurt içi ve dışından gelen 12 avcıya yönelik en sert tepki ise Munzur Çevre Derneği'nden geldi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, " Dersim'de avcılık adı altında başlatılan katliama sesimizi yükseltelim. Dersim'in doğası, yaban hayatı, yaşam alanları sayısız saldırıyla kuşatılmış durumdadır. Doğal ortamları barajlarla, madencilikle, orman yangınlarıyla, türlü saldırılarla yok edilen yaban hayvanları yetmezmiş gibi avcılık adı altında katliamla tehdit edilmektedir. Biliyoruz ki Dersim'e katliam için ayak basan cinayet şebekesi silahlarını kuşanıp kendi başına gelmedi. Katliamdan, Dersim'e "avlanmak" için gelenler kadar, izin verenler de sorumludur. Nesli tükenmeyle yüz yüze olan yaban hayvanlarının avcılık adı altında katledilmesine karşı sesimizi yükseltelim" ifadeleri yer aldı.

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Sivil Toplum Kuruluşları, Cinayet, Tunceli, Dersim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur - Son Dakika
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