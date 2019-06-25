Son Dakika Haberleri: Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
Son Dakika Yerel Haber

Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı

44 dakika önce

Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldıKÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu Belediye zabıtası tarafından kurtarıldı.

Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu Belediye zabıtası tarafından kurtarıldı.
Bozyaka mevkiindeki sulama amaçlı kullanılan havuzda iki domuz yavrusu olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Belediye Zabıtası Yakup Türdoğan ve beraberindekiler içerisinde su bulunmayan sulama havuzundaki iki domuz yavrusunu uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkartarak doğaya saldılar.
Uzun süre havuzdan çıkma uğraşı verdikleri anlaşılan yavru domuzların sulama havuzuna nasıl girdiği, annelerinin niye bırakıp gittiği ise öğrenilemedi.
Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Kütahya, Hisarcık, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 00:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]