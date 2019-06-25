Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
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Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldıKÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu Belediye zabıtası tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Domuz yavruları girdikleri sulama havuzunda mahsur kaldı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde bir arazide girdikleri içinde su bulunmayan sulama havuzunda mahsur kalan iki domuz yavrusu Belediye zabıtası tarafından kurtarıldı.
Bozyaka mevkiindeki sulama amaçlı kullanılan havuzda iki domuz yavrusu olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Belediye Zabıtası Yakup Türdoğan ve beraberindekiler içerisinde su bulunmayan sulama havuzundaki iki domuz yavrusunu uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkartarak doğaya saldılar.
Uzun süre havuzdan çıkma uğraşı verdikleri anlaşılan yavru domuzların sulama havuzuna nasıl girdiği, annelerinin niye bırakıp gittiği ise öğrenilemedi.
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