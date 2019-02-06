Son Dakika Haberleri: Domuz Yılı'nı Kutlayan Çinliler Yavru Domuzları Yarıştırdı

Domuz Yılı'nı Kutlayan Çinliler Yavru Domuzları Yarıştırdı

1 saat önce

Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na girmenin heyecanını yaşayan Çinliler, bereket sembolu olan domuzları yarıştırdı.

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Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na girmenin heyecanını yaşayan Çinliler, bereket sembolu olan domuzları yarıştırdı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:43 

Dünya
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