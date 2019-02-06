Domuz Yılı'nı Kutlayan Çinliler Yavru Domuzları Yarıştırdı
1 saat önce
Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na girmenin heyecanını yaşayan Çinliler, bereket sembolu olan domuzları yarıştırdı.
Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na girmenin heyecanını yaşayan Çinliler, bereket sembolu olan domuzları yarıştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:43
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