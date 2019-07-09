Son Dakika Haberleri: Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası

40 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, domuz girmesini engellemek için tarlada beklediği sırada ses duyması üzerine çalılıklara ateş açtığı ve kız kardeşinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası, System.String[]
Zonguldak, Güncel
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, domuz girmesini engellemek için tarlada beklediği sırada ses duyması üzerine çalılıklara ateş açtığı ve kız kardeşinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İskenderli köyü yakınlarındaki tarlasında domuzların girmesini önlemek için beklerken çalılardan gelen sesin domuza ait olduğunu düşünerek ateş etmesi sonucu kız kardeşi Şengül P'nin (35) ölümüne neden olan Cengiz P'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
İddiaya göre Cengiz P, dün, ilçeye bağlı İskenderli köyündeki tarlasında domuzların girmesini önlemek için beklerken çalılardan gelen sesin domuza ait olduğunu düşünerek av tüfeğiyle ateş etmiş, söz konusu yere gittiğinde birlikte yaşadığı kız kardeşi Şengül P'yi vurduğunu görünce sağlık ekiplerine haber vermişti.
Olay yerine gelen ekipler, Şengül P'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, Cengiz P. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler "Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 00:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]