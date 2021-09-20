Üye Girişi
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu - Son Dakika

Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu

20.09.2021 11:24

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, arkadaşları ile ava çıkan Erol Ağırbaş, iddiaya göre domuz zannettiği kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kazara tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Dün Pasinler ilçesinin kırsalında çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. Erol Ağırbaş, iddiaya göre tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu.

KENDİSİNİ DE VURDU

Arkadaşları ile hemen yanına koşan Ağırbaş, kardeşinin öldüğünü anlayınca aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.

Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Corpse Bride: Her iki kardeşe Allah'tan rahmet diliyorum.Ailelerine başsağlığı ve tahammül gücü versin. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı 12:15 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti 10:50 İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı 10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı 09:58 Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
11:04 2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor
Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu         
12:20
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor         
11:21
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:32:15. #1.13#
SON DAKİKA: Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement