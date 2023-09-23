Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü

Son Güncelleme: 23.09.2023 22:18

Şırnak merkez Toptepe köyü kırsalında iki arkadaş, domuz sürüsü ile karşılaştı. R.D. domuza ateş ederken yanlışlıkla arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Olayın ardından Osman Pusat ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.D. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak merkez Toptepe köyü kırsalında iki arkadaş domuz sürüsü ile karşılaşılması üzerine, R.D. domuza ateş ederken arkadaşı Osman Pusat'ı öldürdü.

DOMUZU VURMAK İSTERKEN ARKADAŞINI VURDU

Arkadaşı ile birlikte hayvan otlatan Osman Pusat ve R.D. domuz sürüsü ile karşılaştı. R.D., domuzun kendilerine zarar vermemesi için yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. R.D. silahın ateş alması ile birlikte arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil ambulansı ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Olay yerinde ağır yaralanan Osman Pusat, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. R.D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şırnak, Suç, Kaza, Jandarma, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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