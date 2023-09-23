Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü

Şırnak merkez Toptepe köyü kırsalında iki arkadaş domuz sürüsü ile karşılaşılması üzerine, R.D. domuza ateş ederken arkadaşı Osman Pusat'ı öldürdü.

DOMUZU VURMAK İSTERKEN ARKADAŞINI VURDU

Arkadaşı ile birlikte hayvan otlatan Osman Pusat ve R.D. domuz sürüsü ile karşılaştı. R.D., domuzun kendilerine zarar vermemesi için yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. R.D. silahın ateş alması ile birlikte arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil ambulansı ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Olay yerinde ağır yaralanan Osman Pusat, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. R.D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.