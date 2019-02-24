Son Dakika Haberleri: Domuza Ateş Etmek İsterken Arkadaşını Öldürdü

Domuza Ateş Etmek İsterken Arkadaşını Öldürdü

14 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ava giden gruptaki Ö.A. (37) domuza ateş açmak isterken arkadaşı Ali Taş'ı (49) vurdu.

Domuza Ateş Etmek İsterken Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde ava giden gruptaki Ö.A. (37) domuza ateş açmak isterken arkadaşı Ali Taş'ı (49) vurdu. Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.A. gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkiinde meydana geldi. 7 arkadaş, bölgeye domuz avına gitti. Ö.A. iddiaya göre domuza av tüfeği ile ateş açtı ancak tüfekten çıkan saçmalar yaklaşık 25 metre uzağındaki arkadaşı Ali Taş'ın göğsüne isabet etti. Ali Taş, kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma geldi. Jandarmanın yaptığı kontrolde yerde hareketsiz şekilde yatan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Ö.A.'yı gözaltına alırken, av tüfeğine de incelemek üzere el koydu. Ali Taş'ın cenazesi morga kaldırıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:24 Kaynak: DHA

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