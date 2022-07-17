Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı

17.07.2022 14:29
Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin domuza çarpması sonucu takla attığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin domuza çarpması sonucu takla attığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde meydana gelen kazada; Denizli'den Çivril istikametine doğru seyir halinde olan Sinan U. idaresindeki 45 EM 134 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan domuza çarparak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Sinan U., yolcu konumunda bulunan 1 yaşındaki Rana L.U., Süleyman G., yabancı uyruklu kadınlar Aıt A. ve Sadıkı O. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çivril Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Domuzun telef olduğu kazada tedavisine devam edilen Sadıkı O.'nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Denizli'de domuza çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Tavas Halkı, Bölgedeki Kömür Madeninin Kapasitesinin Artırılmasını Protesto Etti: 'Gerekirse O Kepçelerin Önünde Etten Duvar Öreceğiz' Tavas Halkı, Bölgedeki Kömür Madeninin Kapasitesinin Artırılmasını Protesto Etti: 'Gerekirse O Kepçelerin Önünde Etten Duvar Öreceğiz'
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:21 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 14:52:43. #1.11#
SON DAKİKA: Domuza çarpan otomobil takla attı; 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement