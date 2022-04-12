Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü - Son Dakika
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Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü

12.04.2022 20:17
Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önüne çıkan domuza çarpmamak için ani manevra yapan Zekeriya Karataş'ın (58) yönetimindeki hafif ticari araç şarampole uçtu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önüne çıkan domuza çarpmamak için ani manevra yapan Zekeriya Karataş'ın (58) yönetimindeki hafif ticari araç şarampole uçtu. Taklalar atarak savrulan araç hurdaya dönerken, sürücü Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Karataş  idaresindeki 16 TK 751 plakalı hafif ticari aracın önüne domuz çıktı. Karataş, domuza çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Karataş, hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Zekeriya Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karataş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçede esnaf olan Karataş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü
Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü
Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü
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Karacabey, Karataş, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domuza çarpmamak sürücünün ani manevra yaptığı araç şarampole uçtu: 1 ölü - Son Dakika
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