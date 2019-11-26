Son Dakika Haberleri: Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar
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Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar

6 saat önce

Kayseri-Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Domuzdan kaçarken direğe tırmandılar, System.String[]

Kayseri- Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çoban ve itfaiye ekipleri, otlayan hayvanların etkilenmemesi için büyük uğraş verirken, yangından kaçan domuzu gören vatandaşlar ise direğe tırmandı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kaykop mevkiindeki sazlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanda bulunan büyükbaş hayvanlar, alevlerin hızla büyümesiyle zor anlar yaşadı. Çoban ve itfaiye ekipleri büyükbaş hayvanların zarar görmemesi için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekipleri ayrıca geniş alana yayılan alevleri söndürmek için seferber oldu.

DOMUZDAN KORKTULAR DİREKLERE TIRMANDILAR Öte yandan, alevlerin arasında kalan yabani domuzlar da can havliyle kaçışmaya başladı. Domuzun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar, kurtulmak için direklere çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Turan Bulut/İHA)

Kayseri, İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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