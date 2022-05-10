Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi

10.05.2022 11:02

Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi Domuzları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı Balıkesir'in doğayla iç içe olan tabiat parkı değirmen boğazı bu sefer vatandaşları değil yaban hayvanlarını ağırladı.

Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi

Domuzları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in doğayla iç içe olan tabiat parkı değirmen boğazı bu sefer vatandaşları değil yaban hayvanlarını ağırladı. Gündüz ailelerin mangal yakıp piknik yaptığı tabiat parkına inen onlarca domuz, yiyecek aradı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı tabiat parkı gece geç saatlerde yabani misafirlerini ağırladı, yabani hayvanların karnı aç olmasıyla insanların mangal yaptıkları yere kadar inen domuzlar vatandaşların çöpe attığı yemek artıklarıyla karınlarını doyurması gözlerden kaçmadı. Parkta bir süre zaman geçiren domuz sürüsü, gece karanlığında kayboldu. Sürüde bulunan domuz yavrularının çokluğu ise dikkat çekti.

Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi
Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi
Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi
Domuzlar görenleri şaşkına çevirdi

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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