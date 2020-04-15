Domuzlar gündüz vakti tarlaları bastı, mahalleye girmemeleri için silahla önlem aldılar - Son Dakika

Domuzlar gündüz vakti tarlaları bastı, mahalleye girmemeleri için silahla önlem aldılar

Köye inen domuzları tarladan uzak tutmak için havaya ateş açtılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar ile sokakların boş olmasını fırsata çeviren yaban domuzu sürüsü gündüz vakti mahalleye indi. Hızla mahalleye koşan domuzları gören vatandaşlar silahlarına davranarak havaya ateş etti.

Hilvan ilçesine bağlı Kavalık Mahallesine gündüz vakti inen 6 yaban domuzunu gören vatandaşlar hem silahlarına hem de cep telefonlarına davrandı. Silahları ile havaya ateş eden köylüler domuzları pamuk tarlalardan uzak tutmaya çalışırken o anları cep telefonu ile anbean görüntülediler.