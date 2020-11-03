Domuzlar şehir merkezine inerek yiyecek aradı - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. Domuzların çöpleri karıştırdığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. Bir sitenin önündeki çöpleri karıştıran domuzlar, sitede oturan vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Domuzlar bir süre çöpleri karıştırdıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.