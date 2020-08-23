Domuzlar, sürüler halinde Marmaris cadde ve sokaklarında - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzları artık gündüzleri de yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sürülen halinde cadde ve sokaklarda gezen yaban domuzları tatilciler tarafından görüntülendi.

Yerleşim yerlerine yakın Siteler, Beldibi ve Turban mevkiindeki ormanlık alanlardan inerek Marmaris ilçe merkezine inen yaban domuzları, artık yavrularıyla sürüler halinde dolaşmaya başladı. Bazı Marmarisliler ve tatilciler, sokağa inen domuz sürülerine ekmek ve çeşitli yiyecekler atarak beslerken, kimileri ise yüksek sesle bağırıp, ürküterek kaçırmaya çalışıyor. İnsan ve araçlardan korkmadan rahatça ana cadde ve sokak aralarında dolaşan domuz sürülerinin çöp konteynerlerini bile devirdiğini belirten Marmarisliler, domuz sürüsünü cep telefonları ile görüntüledi.