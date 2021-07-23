Üye Girişi
Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika

Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor

23.07.2021 12:16

Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Domuztepe Höyüğünde kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eserler, usta eğitmenlerin ellerinde ilmek ilmek nakşediliyor.

Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Domuztepe Höyüğünde kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eserler, usta eğitmenlerin ellerinde ilmek ilmek nakşediliyor.

Gerek radyokarbon tarihleme yöntemi, gerek ele geçen çanak çömleğin değerlendirilmesiyle MÖ 6500 - 5500 yıllarına tarihlendirilmesi öngörülen Demoztepe Höyüğü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri sınırlarında yer alıyor. Tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Halil Tekin ve ekibinin "Domuztepe" yerleşimine dair elde ettiği birtakım bulguları somutlaştırmak adına farklı sanat kolları tarafından tasarlanan 65 üründen müteşekkil "Domuztepe Koleksiyonu"nun hazırlıklarını sürdürüyor.

Kazı çalışmaları sırasında elde edilen çanak, çömlek gibi çeşitli yapıtların yanı sıra, farklı çizimler ve bulgular olgunlaşma enstitüsü tarafından çalışmaya alındı.

Günümüz ile geçmiş arasında bağ kurmak ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla yola çıkan olgunlaşma enstitüsünün eserleri önümüzdeki aylarda sergilenecek.

Enstitüde tasarımları yapılan tarihi eserlerden kimisi ayakkabıya, kimisi kumaşa, kimisi de çeşitli materyallere nakşediliyor. Birbirinden farklı 65 tarihi ürünün katalogları için çalışmaların yapıldığını ifade eden Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitü Müdürü Mutlu Aslantürk, "Bütün yıl yaptığımız bir çalışmanın son aşamasına geldik ve katalog çekimlerimdeyiz artık. Domuztepe, Göbeklitepe'den 2 bin yıl sonra Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Pazarcık İlçesi sınırındaki bir bölgeye yerleşmesiyle oluşmuş kültür hazinesi biz bu kültür hazinesiyle ilgili iletişimlerimizi Hacettepe Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Halil Tekin aracılığıyla yapmaya başladık ve o bölgedeki buluntuları görselleriyle ilgili bilgiler verdi. Biz bu görseller üzerinden atölyelerimizde tasarımlar yaptık. Ayakkabı atölyesinden tutup kuyumculuğa, bakır atölyesinden tutup nakış atölyesine, giyim atölyesinden tutun birçok alanda tasarımlar yaptık. Yaklaşık 65 parça ürünümüz var bu ürünlerin katalog çekimleri yapılıyor şuanda inşallah önümüzdeki sonbaharda vatandaşların beğenisine sunacağız. Bu çalışmanın amacı, Domuztepe'nin tanıtımına katkıda bulunmak" dedi.

Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor
Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor
Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor
Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor

Hacettepe Üniversitesi, Kahramanmaraş, Halil Tekin, Arkeoloji, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi 12:31 Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı 12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın 11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada 11:17 Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi 11:05 Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim 10:55 Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! 10:00 Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede 08:52 Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede

Son Dakika Haberleri
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
12:11 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı         
12:33
Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi         
12:29
6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi         
12:12
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı         
11:35
Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı         
11:12
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
10:03
Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti         
09:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı         
22:57
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:38:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Domuztepe'nin figürleri ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement