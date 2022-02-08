Üye Girişi
"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu

08.02.2022 11:26
"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) anlatımlı konser konseptiyle Don Giovanni Operası'ndan kesitleri sahnelediği "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) anlatımlı konser konseptiyle Don Giovanni Operası'ndan kesitleri sahnelediği "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde seyircilerle buluştu.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği, Lorenzo da Ponte'nin de librettosunu kaleme aldığı "Don Giovanni Operası" kara komedi olarak nitelendiriliyor.

Eser ve karakterlerin analizlerinin İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni Suat Arıkan tarafından aktarıldığı konserde, solistler Caner Akgün (Don Giovvanni), Işık Belen (Leporello),Hale Soner Kekeç ( Donna Anna), Barbora Hitay (Donna Elvira), Ufuk Toker (Don Ottavio), Bezmi Hazal Ekşi (Zerlina), Emre Güngör (Masetto) ve Göktuğ Alpaşar (Il Commendatore), Fügen Yiğitgil'in piyanosu eşliğinde sahne aldı.

Konser, 12 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde de izlenebilecek.

YORUMLAR
500

Don Giovanni, İstanbul, Konser, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?' anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:34:09. #1.11#
SON DAKİKA: "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement