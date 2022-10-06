"Don Kişot Balesi" 13 Ekim'de AKM'de izleyiciyle buluşacak - Son Dakika
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"Don Kişot Balesi" 13 Ekim'de AKM'de izleyiciyle buluşacak

06.10.2022 14:53
"Don Kişot Balesi" 13 Ekim'de AKM'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşıdığı "Don Kişot Balesi" 13 Ekim'de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşıdığı "Don Kişot Balesi" 13 Ekim'de sahnelenecek.

Eser, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Koreografisi Marius Petipa, müzikleri Ludwig Minkus'a ait bale, Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenlemesiyle sanatseverlere sunulacak.

Eserde, Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın seyahatlerinden birinde, babası tarafından zengin bir adamla evlendirilmek istenen güzel Kitri ile berber sevgilisi Basilio'nun aşk öykülerine tanıklık etmeleri konu ediliyor.

Orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği eserin dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık yapıyor.

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Kaynak: AA

AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Don Kişot Balesi' 13 Ekim'de AKM'de izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

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