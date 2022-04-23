DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE - Son Dakika
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DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE

23.04.2022 10:29
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Miguel de Carventes'in aynı ismi taşıyan romanından esinlenerek hazırlanan Don Kişot balesini 2 sene sonra yeniden sanatseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Miguel de Carventes'in aynı ismi taşıyan romanından esinlenerek hazırlanan Don Kişot balesini 2 sene sonra yeniden sanatseverlerle buluşturdu. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği bale ayakta alkışlandı.

İDOB, 2 sene aranın ardından Miguel de Carventes'in aynı ismi taşıyan romanından esinlenerek hazırlanan Don Kişot balesi ile yeniden sanatseverlerle buluştu. Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, 8 yılın ardından 2018 yılında sanatseverlerle buluşmuştu. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle ara verilen bale gösterisi, dün akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilendi. Dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri bulunan eserde, Don Kişot'u Alper Akalın canlandırırken, Büşra Ay 'Kitri', Erhan Güzel 'Basilio', Ürün İndere 'Sancho Panza', Özerk Tozkoparan 'Gamache', Ahmet Eroğlu 'Lorenzo', Nuri Arkan 'Espada', Deniz Kılınç Tunçeli 'Mercedes', Merve Topaldemir ve Zeynep Güçoğlu 'İki Arkadaş', Melika Manav 'Rüya Kraliçesi', Berfu Elmas 'Amor', Can Bezirganoğlu 'Çeribaşı' ve Zuhal Karaca 'Çingene Kadın' rollerini sahneledi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bale, ayakta alkışlandı. Dünyanın birçok yerinde sahnelenen baleyi Türkiye'de ise Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. Biletleri günler öncesinden tükenen bale, Nisan ve Mayıs aylarında yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE
DON KİŞOT BALESİ 2 SENE SONRA YENİDEN SAHNEDE

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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