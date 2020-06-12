Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu - Son Dakika

Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde bulunan yel değirmeni ile Don Kişot heykeli turistik ilçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde bulunan yel değirmeni ile Don Kişot heykeli turistik ilçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Emekli resim öğretmeni 72 yaşındaki Ahmet Eser Köprülü, ilçede 2013'ten bu yana iki yılda bir sanat çalıştayları düzenliyor.

Köprülü, 2017'deki çalıştayda teneke, çember, fıçı, tencere ve çeşitli atık metaller kullanarak Don Kişot heykeli yaptı.

Yaklaşık 20 günde tamamlanan ve İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın romanındaki karakterle aynı adı taşıyan heykel, dönemin Belediye Başkanı Süleyman Altınok'un talebi üzerine 2014'te yaptırılan yel değirmeninin karşısına konuldu.

Vatandaşların buluşma noktası haline gelen yel değirmeni ve Don Kişot heykeli ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

"Don Kişot'ta buluşalım"

Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykel ve değirmenin ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Sahilde yürüyüşe çıkanların ya da bölgeden geçenlerin heykel ve değirmenle fotoğraf çektirdiklerini anlatan Köprülü, "Bu iki eser ilgi görüyor. Hatta insanlar burada buluşmak için birbirine randevu veriyor. Mesela 'Don Kişot'ta buluşalım' diyorlar." şeklinde konuştu.

Köprülü, heykelinde ağırlıklı olarak metal parçalar kullandığını belirterek, "Don Kişot karakteri biraz bana benziyor. Sanatsal çalışmama bunu da katmak istedim. Metal parçalar kullanarak salaş bir çalışma yaptım. Çünkü Don Kişot'un atı yorgun, kendisi salaş ama yüreği sağlam bir kişi." dedi.

İlçe sakinlerinden Ayhan Coşkun ise Şarköy'e gelenlerin mutlaka değirmen ve heykeli ziyaret ederek fotoğraf çektirdiklerini anlattı.

Bunun da ilçenin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Coşkun, "Normalleşme sürecinde insanlar buraya daha fazla gelmeye başlayacak, yoğunluk artacak. Akşamları değirmenin led ışıklandırmaları açılıyor, daha kalabalık oluyor." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden Süleyman Güler ise değirmen ve heykeli çok sevdiğini, günün belirli saatlerinde bisikletle gelerek burada zaman geçirdiğini söyledi.

Don Kişot, Köprülü, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti         
15:00
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?         
14:56
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz         
14:53
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi         
14:49
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi         
14:30
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 17:16:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Don Kişot heykeli ve yel değirmeni buluşma noktası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]