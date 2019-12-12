"Don Kişot" Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Don Kişot' Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde - Son Dakika

"Don Kişot" Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde

6 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçen sezon prömiyerini yaptığı, Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan "Don Kişot" operası, bu sezon da sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçen sezon prömiyerini yaptığı, Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan "Don Kişot" operası, bu sezon da sanatseverlerle buluşacak.

Jules Massenet'in bestelediği eser, 20, 21, 24, 25 ve 27 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesinde sunulacak.

Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu operada, "Dulcinee" rolünde Aylin Ateş, Özge Kalelioğlu, Deniz Likos, "Don Kişot" rolünde Suat Arıkan, Gökhan Ürben "Sancho" rolünde N. Işık Belen, Umut Kosman "Pedro" rolünde Begüm Karacasu, "Garcias" rolünde Funda Güllü, "Rodriguez" rolünde Bahadır Özkoca, Can Reha Gün, "Juan" rolünde ise Zafer Çiftçi ve Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak rol alıyor.

Henri Cain'in librettosunu yazdığı, Jules Massenet'in son zamanlarında bestelediği "Don Kişot" operası, dünyada ilk kez, 1910 yılında Monte Carlo Operası'nda sahnelendiğinde büyük ilgi görmüştü.

Koro şefliğini Paolo Villa'nın yaptığı operada, ayrıca orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da yer alıyor.

"İnsanlığın unuttuğu erdemlerin peşinde koşan, tutkulu gezgin şövalye Don Kişot'un inandığı doğrular ve aşkı için yaptığı fedakarlıkları" anlatan eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımınını Yakup Çartık, koreografisini ise Beyhan Murphy gerçekleştirdi.

Don Kişot, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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