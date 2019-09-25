Son Dakika Haberleri: "Don Kişot'um Ben", yeni sezonda ilk kez sahnelendi
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"Don Kişot'um Ben", yeni sezonda ilk kez sahnelendi

31 dakika önce

Cervantes'in ünlü eseri "Don Kişot"tan uyarlanan "Don Kişot'um Ben", yeni sezondaki ilk oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Cervantes'in ünlü eseri "Don Kişot"tan uyarlanan "Don Kişot'um Ben", yeni sezondaki ilk oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen Mihail Bulgakov uyarlaması iki perdelik oyunun yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor.

Baba Sahne'nin perdelerini açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan prodüksiyonunda başrolleri Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu paylaşıyor.

Güven'in çılgın asilzade Don Kişot'a, Karacaoğlu'nun ise silahtarı Sancho Panza'ya hayat verdiği oyunda aynı zamanda, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor.

Irmak Bahçeci'nin Türkçe'ye çevirdiği "Don Kişot'um Ben"in müzikleri Can Şengün'ün, sahne tasarımı Barış Dinçel'in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'ın imzasını taşıyor.

Cervantes, Don Kişot, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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