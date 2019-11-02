Son Dakika Haberleri: "Don Pasquale" operası Samsun'da son kez sahnelendi
Son Dakika Kültür Sanat 'Don Pasquale' operası Samsun'da son kez sahnelendi

"Don Pasquale" operası Samsun'da son kez sahnelendi

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera "Don Pasquale"ı son defa sahneye koydu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera "Don Pasquale"ı son defa sahneye koydu.

SAMDOB, Türk opera tarihinde özel bir yere sahip Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" adlı iki perdelik komik operasını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz'ın rejisiyle 2019-2020 sanat sezonunda Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonunda son kez seyircinin beğenisine sundu.

İstanbul Anadolu yakasındaki yerleşik bir sahnede sergilenen ilk opera eseri olan "Don Pasquale" ile İstanbul Süreyya Operası'nın da açılışı yapılmıştı.

Evrenselliğini ve güncelliğini kaybetmeyen eğlenceli konusu ve Donizetti'nin etkileyici melodileriyle komik opera repertuvarının en seçkin yapıtlarından Don Pasquale'ın, Recep Ayyılmaz imzası taşıyan prodüksiyonunun prömiyeri, 12 Şubat 2008'de İstanbul'da yapılmıştı.

O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de kapalı gişe oynanan Don Pasquale, Türk opera tarihinde bu özelliğiyle de ayrı bir bir değer taşıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında Roma'da geçen eser, ilerlemiş yaşına rağmen kendine genç ve güzel bir eş arayan yaşlı, zengin ve cimri Don Pasquale ile onu yola getiren genç ve kurnaz Norina'nın hikayesini anlatıyor.

Sıra dışı mizansenleri ve cesur reji yorumuyla 12 yıldır seyirciden yoğun ilgi gören ve çok sevilen Don Pasquale operasında, orkestrayı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Zdravko Lazarov yönetti.

Prodüksiyonun koreografisini Nil Berkan, dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu üstlenirken eserin koro şefliğini ise Raushan Baigulakova yaptı.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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