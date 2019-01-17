Son Dakika Haberleri: Don Quichotte Operası İstanbul'da Seyirciyle Buluşuyor

Don Quichotte Operası İstanbul'da Seyirciyle Buluşuyor

1 saat önce

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in 1600'lü yılların başında yazdığı eserinden esinlenilerek bestelenen "Don Quichotte Operası"nı ilk kez sahneleyecek.

Don Quichotte Operası İstanbul'da Seyirciyle Buluşuyor, System.String[]
İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in 1600'lü yılların başında yazdığı eserinden esinlenilerek bestelenen "Don Quichotte Operası"nı ilk kez sahneleyecek.

Fransız yazar Henri Cain'in librettosunu yazdığı, romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet'in son zamanlarında bestelediği ve dünyada ilk kez 1910 yılında Monte Carlo Operası'nda sahnelenen Don Quichotte Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez 19 Ocak Cumartesi akşamı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşturulacak.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyacağı eserde orkestra şefliğini Zdravko Lazarov ve İstanbul Cervantes Enstitüsü'nün katkılarıyla İspanya'dan davet edilen Helena Bayo dönüşümlü olarak üstlenecekler. Koro şefliğini ise Paolo Villa yapacak. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, koreografi ise Beyhan Murphy'e ait eserde,  Dulcinée rolünde Aylin Ateş, Özge Kalelioğlu, Deniz Likos; Don Kişot rolünde Suat Arıkan, Gökhan Ürben; Sancho rolünde N. Işık Belen, Umut Kosman; Pedro rolünde Begüm Karacasu; Garcias rolünde Banu Ergün, Funda Güllü; Rodriguez rolünde Can Reha Gün, Bahadır Özkoca; Juan rolünde Zafer Çiftçi, Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak yer alacak.

Eserin temsil tarihleri ise şu şekilde:

19 Ocak Cumartesi saat 20.00

22 Ocak Salı saat 20.00

23 Ocak Çarşamba saat 20.00

25 Ocak Cuma saat 20.00

26 Ocak Cumartesi saat 16.00

29 Ocak Salı saat 20.00

30 Ocak Çarşamba saat 20.00 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Miguel, Cervantes, İstanbul, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu

"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:05:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Don Quichotte Operası İstanbul'da Seyirciyle Buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]