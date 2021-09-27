Don't Look Up Filmi - Son Dakika

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Adam McKay
Senaryo: Adam McKay
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Himesh Patel
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Don't Look Up
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Vizyon Tarihi: 24.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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