Don't Look Up Filmi - Son Dakika

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Adam McKay

Senaryo: Adam McKay

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Himesh Patel

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Don't Look Up

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 24.12.2021

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