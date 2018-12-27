Son Dakika Haberleri: Don ve Buzlanma Kazaya Neden Oldu

Don ve Buzlanma Kazaya Neden Oldu

2 saat önce

Kırşehir'de, don ve buzlanma nedeniyle devrilen kargo şirketi aracının şoförü yaralandı.

Don ve Buzlanma Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Kırşehir'de, don ve buzlanma nedeniyle devrilen kargo şirketi aracının şoförü yaralandı.

Kırşehir- Kayseri karayolunda seyir halindeki G.K'nin kullandığı bir kargo şirketine ait 38 JK 549 plakalı kamyonet, lastik fabrikası yakınlarında yoldaki don ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü, çevredekiler ve polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aracın sürücüsü G.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Kayseri, Kırşehir, Güncel
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