Don ve dolu mısır üretimini düşürdü - Son Dakika

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mısır üretiminin büyüme aşamasında dolu ve don gibi doğa olaylarından olumsuz yönde etkilendiğini belirterek geçen yıla göre dönüm başına tonajın ciddi miktarda düştüğünü söyledi.

Geçen yıla göre bu sezon Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde mısır üretimi düştü. Büyüme aşamasında doğa olaylarından etkilenen mısır, üreticisini üzdü. Hasadı neredeyse yarı yarıya düşen çiftçi, bu yıl mısırdan umduğunu bulamadı. Fiyatlardan yana da şansı gülmeyen toprak emekçisi kara kara düşünüyor.

"Don ve dolu mısır üretimini etkiledi"

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mısır üreticisinin zor durumda olduğunu ifade etti. Başkan Buluşan, "Mayıs ve haziran aylarında yasadığımız don ve dolu olayları mısır veriminde ciddi sıkıntı yaşattı. Önce don sonra dolu mısırda ürün düşüklüğü yaşattı. Bazı üreticilerimiz masrafa girerek ürünü bir nevi tedavi etmeye çalıştı. 2019 yılında dönümden yaklaşık bin 800 kilogramlara kadar ürün alan üreticimiz bu yıl 600-bin kilogram arası ürün aldı. Çiftçimiz genel olarak yıllık yaptığı üretimde çok zor durumda. Mısırın ton fiyatı başlarda bin 350 liraydı ürün azlığından dolayı bin 800 liraya çıktı. Ürün hasat zamanı üreticilerimizin satışlarından sonra fiyatlar yükseliyor. Üreticimizin alması gereken alın terinin büyük bir kısmı alıp satanlara yani aracılara geçiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR