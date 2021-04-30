Don Weezy şirket kurdu

2002 yılında Swat Entertaiment International şirketinin kurucusu olan Don Weezy (Sedat Satılmış) Chris Brown
, 50 Cent
, Gianluca Vacchi, Jennifer Lopez
, Ayo & Teo, J Balvin, Sheck Wes, Tyga
Akon, Rihanna
, Wu-Tang Clan, Mohombi ve Nicola Fasano
gibi birçok dünyaca ünlü sanatçıyla projeye imza attı.
Film, klip, lansman, 3D müzik video'su, fashion show, festival, konser ve benzeri etkinlerin yapılabileceği, 3 bin m2 kapalı alana sahip dünya standartlarının üzerinde İstanbul
'da bir plato kuran Don Weezy, öncelikle dünya starlarına çeşitli çekimler yapmaya başladığını açıkladı.