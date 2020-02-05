Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu - Son Dakika Dünya

Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu

30 dakika önce

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi.

Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.


Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce "Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:24 
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