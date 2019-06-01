Donald Trump, Düşes Markle'a önce 'iyi prenses' sonra 'edepsiz' dedi
1 saat önce
Donald Trump, Düşes Markle için önce "O çok iyi bir prenses olacak" ifadelerini kullanırken, Markle'ın "Trump seçilirse Kanada’ya taşınırım" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne söyleyebilirim ki? Onun bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi. Trump benzer sözleri H. Clinton için de söylemişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:38
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