Son Dakika Haberleri: Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına 'darbe' dedi
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Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına 'darbe' dedi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını "darbe" olarak nitelendirdi

Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına 'darbe' dedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını "darbe" olarak nitelendirdi.


Sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda Trump "gün geçtikçe elde ettiği bilgilerle halihazırda devam eden sürecin bir azil değil halkın gücünü, oyunu, özgürlüklerini, ikinci anayasal haklarını, dinlerini, ordusunu, sınır duvarını ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak Tanrı vergisi haklarını almaya çalışan bir DARBE olduğu sonucuna ulaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:16 
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