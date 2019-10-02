Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına 'darbe' dedi
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını "darbe" olarak nitelendirdi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını "darbe" olarak nitelendirdi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda Trump "gün geçtikçe elde ettiği bilgilerle halihazırda devam eden sürecin bir azil değil halkın gücünü, oyunu, özgürlüklerini, ikinci anayasal haklarını, dinlerini, ordusunu, sınır duvarını ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak Tanrı vergisi haklarını almaya çalışan bir DARBE olduğu sonucuna ulaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:16
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