Son Dakika Haberleri: Donald Trump, Huawei'nin Ağ Ekipmanlarını Yasaklamak İçin Başkanlık Emri Çıkarıyor

Donald Trump, Huawei'nin Ağ Ekipmanlarını Yasaklamak İçin Başkanlık Emri Çıkarıyor

44 dakika önce

Çinli teknoloji devinin yüzleştiği problemler bitmek bilmiyor. Son aylarda dünyanın farklı yerlerinde birçok sıkıntı yaşayan firma, şimdi de ABD'de Huawei ağ ekipmanlarının kullanılmaması için çıkacak başkanlık emri ile karşı karşıya.

Donald Trump, Huawei'nin Ağ Ekipmanlarını Yasaklamak İçin Başkanlık Emri Çıkarıyor, System.String[]
Huawei son yıllarda hızlı yükselişine devam ettikçe, problemler de bir o kadar hızlı bir şekilde şirketin başını sarıyor. Şirketin CFO'sunun tutuklanması ile başlayan skandallar zinciri, Çin ile Kanada arasında büyük gerginliklere yol açacak kadar büyümüştü. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı sorunlarla yüzleşen teknoloji devi, ABD'de ise yasaklanma tehditleri ile karşı karşıya geldi.






ABD ile aralarında hiç bitmeyen bir gerginlik olan Huawei, bu defa da Trump'ın, markanın ağ ekipmanlarının kullanımını yasaklamak istemesiyle mücadele edecek. Trump'ın bu hafta içerisinde, başkanlık emri çıkararak iş dünyasında kullanılan Huawei marka ağ ekipmanlarının kullanılmasını yasaklaması bekleniyor.






Ulusal güvenliği tehdit ettiği gibi sebeplerle suçlamalar yöneltilen Huawei'ye uygulanacak olan yasak, şahıslara yapılan satışları etkilemeyecek. Şirketlerin kullandıkları donanımları ve iş dünyasında yer alan ağ ekipmanları kapsayacak olan bu yasak, Huawei'nin yanı sıra ZTE'yi de hedef alıyor. Başkan Trump'ın, bu yasağı 25 Şubat'ta gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nden önce yürürlüğe koymayı hedeflediği söyleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:16 

Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Teknoloji
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