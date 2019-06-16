Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberle ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine siber saldırı düzenlediğini yazan New York Times gazetesini ihanetle suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:08
(ABD) Başkanı Donald Trump
, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine siber saldırı düzenlediğini yazan New York Times
gazetesini ihanetle suçladı.
Trump, New York
Times'ın 15 Haziran tarihli 'ABD, Rusya'nın elektrik şebekesine çevrimiçi saldırılarını artırıyor' başlıklı yazısından sonra, söz konusu medya kurumunu sert bir dille eleştirdi.
Trump'tan New York Times'a sert tepki
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