Son Dakika Haberleri: Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması
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Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberle ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine siber saldırı düzenlediğini yazan New York Times gazetesini ihanetle suçladı.

Donald Trump ile Amerikan medyası arasında 'hainlik' tartışması, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine siber saldırı düzenlediğini yazan New York Times gazetesini ihanetle suçladı.

Trump, New York Times'ın 15 Haziran tarihli 'ABD, Rusya'nın elektrik şebekesine çevrimiçi saldırılarını artırıyor' başlıklı yazısından sonra, söz konusu medya kurumunu sert bir dille eleştirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:08 
New York Times, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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