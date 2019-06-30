Donald Trump ile Kim Jong-un 'el sıkışmak' için silahsızlandırılmış bölgede buluşuyor
43 dakika önce
Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından bölgedeki temaslarına devam etmek üzere Güney Kore'ye geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceklerini duyurdu.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:53
'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından bölgedeki temaslarına devam etmek üzere Güney Kore
'ye geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un ile görüşeceklerini duyurdu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
ile Seul
'de yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuşan Trump, ilgili yetkililer arasındaki son hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Trump ve Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan 'silahsızlaştırılmış bölgede' buluşacak.
ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı
Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü
"İntihar edeceğim" diye çağırdığı eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Merkel neden titreme nöbeti geçiriyor? İşte uzmanların yanıtı