Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto - Son Dakika
Son Dakika Dünya Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto - Son Dakika Dünya

Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto

17 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi

Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:30 
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