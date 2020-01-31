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Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması'na Ürdün'de protesto
17 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu barış planı" Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:30
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