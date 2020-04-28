Donald Trump: Kim Jong-un ile ilgili bir fikrim var ama şimdi söylemem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Donald Trump: Kim Jong-un ile ilgili bir fikrim var ama şimdi söylemem - Son Dakika Dünya

Donald Trump: Kim Jong-un ile ilgili bir fikrim var ama şimdi söylemem

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi. Trump yaptığı basın toplantısında, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum" dedi

Donald Trump: Kim Jong-un ile ilgili bir fikrim var ama şimdi söylemem, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz" diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Kim Jong Un, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:21 


Son Dakika

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